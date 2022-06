Va in giro per Roma con un coltello a serramanico: denunciato un 22enne (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – Dal primo pomeriggio e fino alla serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone tra Quarticciolo e Centocelle. Un 22enne Romano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama di 7 cm, ed è stato denunciato a piede libero. Segnalati alla Prefettura di Roma altri 6 giovani trovati in possesso di dosi di hashish. Sequestrati in totale 14 grammi di droga. Nel corso delle attività sono state identificate 147 persone e sono state effettuate verifiche su 75 veicoli. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022)– Dal primo pomeriggio e fino alla serata di ieri, i Carabinieri della CompagniaCasilina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone tra Quarticciolo e Centocelle. Unno è stato trovato in possesso di un, con lama di 7 cm, ed è statoa piede libero. Segnalati alla Prefettura dialtri 6 giovani trovati in possesso di dosi di hashish. Sequestrati in totale 14 grammi di droga. Nel corso delle attività sono state identificate 147 persone e sono state effettuate verifiche su 75 veicoli. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ...

ItaliaViva : La pavidità della politica nei confronti della magistratura si vede anche nelle mancate scuse alla famiglia Boschi… - Lega_B : ?? Lo Z?????????????????? reinventa il classico movimento a rientrare verso il centro per calciare a giro, rendendolo un marc… - acmilan : Oggi sono venuti a trovarci gli amici dell’Ente Nazionale Sordi: un giro al Museo, per vivere le emozioni della nos… - calanalisi : @maxMDN58 Solo qualche simpatia in giro per l'Italia, e pure variabile - jungle1970 : @PSchioppa @PBerizzi Non sono mai a favore delle querele per questi episodi, dico solo che le persone vanno valutat… -