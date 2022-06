Un treno blindato in viaggio nella tempesta europea (Di venerdì 17 giugno 2022) Come fossero sull’Orient Express tre capi di Stato danno prova dell’unità Ue, ma l’enigma è se Putin sarà coinvolto in queste iniziative diplomatiche Leggi su lastampa (Di venerdì 17 giugno 2022) Come fossero sull’Orient Express tre capi di Stato danno prova dell’unità Ue, ma l’enigma è se Putin sarà coinvolto in queste iniziative diplomatiche

Pubblicità

FsSenni : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… - Agata63803486 : RT @CristinaMolendi: #Draghi #Scholz e #Macron stanotte in un treno blindato dai servizi segreti verso #Kiev . Prego perché possa avvenire… - isladecoco7 : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… - pascal0452 : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… - JPetaccia : @ItaliaViva @matteorenzi La barzelletta un italiano un tedesco è un francese su un treno blindato,chi romperà il fi… -