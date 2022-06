Un rimprovero per la Playstation poi la follia: la madre uccisa con 30 coltellate. L’indagine sul 17enne di Napoli (Di venerdì 17 giugno 2022) «Dite a mio figlio che gli voglio bene. Non lo lascerò solo». Cerca di superare lo choc il padre del 17enne che nella sera di mercoledì 15 giugno ha ucciso con decine di coltellate la madre di 61 anni, Filomena Galeone, nel loro appartamento in una traversa di via Mezzocannone, nel centro storico di Napoli. L’uomo, marito e padre di una famiglia di medici, a dire del vicinato, unita e felice, ha lasciato questo messaggio agli avvocati del figlio, rinchiuso nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Oggi, 17 giugno, il ragazzo comparirà davanti al gip minorile Angela Draetta per la convalida del fermo firmato dalla pm Fabrizia Pavani, che gli contesta il reato di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Infatti, secondo le prime dichiarazioni del ragazzo, sarebbe stato un banale ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) «Dite a mio figlio che gli voglio bene. Non lo lascerò solo». Cerca di superare lo choc il padre delche nella sera di mercoledì 15 giugno ha ucciso con decine diladi 61 anni, Filomena Galeone, nel loro appartamento in una traversa di via Mezzocannone, nel centro storico di. L’uomo, marito e padre di una famiglia di medici, a dire del vicinato, unita e felice, ha lasciato questo messaggio agli avvocati del figlio, rinchiuso nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Oggi, 17 giugno, il ragazzo comparirà davanti al gip minorile Angela Draetta per la convalida del fermo firmato dalla pm Fabrizia Pavani, che gli contesta il reato di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Infatti, secondo le prime dichiarazioni del ragazzo, sarebbe stato un banale ...

