Ultime Notizie Roma del 17-06-2022 ore 15:10 (Di venerdì 17 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 17 giugno al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura la ministra dell’interno britannica ha ordinato l’estradizione negli Stati Uniti di Julian assange il via libera fino alle arriva dopo te nel Regno Unito era stata completata la procedura giudiziaria sulla controversa vicenda dell’ attivista australiano che rischia di scontare in carcere statunitense una pesantissima condanna per avere contribuito a diffondere tramite Wikileaks documenti riservati con anche informazioni su crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Iraq e Afghanistan dura la reazione di WikiLeaks una giornata buia per la libertà di stampa completo in Ucraina oggi abbiamo adottato la raccomandazione del consiglio di dare una prospettiva europea lo status di candidato all’ingresso nell’Unione l’ha detto la presidente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 17 giugno al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura la ministra dell’interno britannica ha ordinato l’estradizione negli Stati Uniti di Julian assange il via libera fino alle arriva dopo te nel Regno Unito era stata completata la procedura giudiziaria sulla controversa vicenda dell’ attivista australiano che rischia di scontare in carcere statunitense una pesantissima condanna per avere contribuito a diffondere tramite Wikileaks documenti riservati con anche informazioni su crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Iraq e Afghanistan dura la reazione di WikiLeaks una giornata buia per la libertà di stampa completo in Ucraina oggi abbiamo adottato la raccomandazione del consiglio di dare una prospettiva europea lo status di candidato all’ingresso nell’Unione l’ha detto la presidente ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - VesuvioLive : De Luca: “Equiparare l’assedio di bande a ragazze al reato di stupro, non è possibile che non possano tornare a cas… - conte_ssa23 : Incendio di Malagrotta tutti con le finestre chiuse!! #Roma Allucinante - conte_ssa23 : Incendio di Malagrotta tutti con le finestre chiuse!! - ClaraMutsc : Ancora mi piace cercare delle ultime notizie anche se siete in pochi a leggere -