Resta incastrato tra lavatrice e asciugatrice: morto un bimbo di 8 anni. 'Non riusciva a respirare' (Di venerdì 17 giugno 2022) Un bambino di 8 anni è morto dopo essere rimasto incatrato tra la lavatrice e l'asciugatrice. Wrangler Hendrix stava giocando a nascondino quando è rimasto incastrato tra i due elettrodomestici ed è ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Un bambino di 8dopo essere rimasto incatrato tra lae l'. Wrangler Hendrix stava giocando a nascondino quando è rimastotra i due elettrodomestici ed è ...

Pubblicità

CorriereRomagna : Bagnacavallo, resta incastrato durante i lavori di scavo: un uomo in gravi condizioni - - reteversilia : Camion resta incastrato in via Braga e blocca la circolazione per un'ora - venti4ore : Camion resta incastrato in via Braga e blocca la circolazione per un’ora - SardiniaPost : Tenta furto in casa e durante la fuga resta incastrato nella ringhiera #Sardegna -