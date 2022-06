Renault Zoe - Livrea e non solo | le novità del Model Year 2022

(Di venerdì 17 giugno 2022) Laha aggiornato la elettrica Zoe per il. Forte del restyling del 2019 ma sul mercato ormai dal 2013, la compatta offre contenuti aggiornati e una gamma riorganizzata. Gli ordini sono già aperti in Francia a partire da 33.700 euro, incentivi esclusi, e presto saranno noti anche i prezzi italiani. I clienti potranno ordinare la Zoe nella nuova tinta Shadow Grey e tutte le versioni sono ora caratterizzate dai loghi E-Tech, ma soprattutto potranno ora contare su una gamma articolata sulle varianti R110 Equilibre, R110 Evolution ed R135 Iconic con caratteristiche tecniche invariate. Equilibre, Evolution ed Iconic. La Equilibre offre di serie il caricabatterie di bordo a 22 kW, la frenata automatica d'emergenza, il keyless, il climatizzatore manuale e i display da 10 e 7 pollici per strumentazione e ...

Pubblicità

infoiteconomia : Renault Zoe, aggiornamenti minimi con il MY 2022 - infoiteconomia : Renault Zoe 2022, nuove sfumature di elettrico - infoiteconomia : Renault Zoe 2022: immagini, interni, dotazioni - - infoiteconomia : Renault Zoe, tutte le novità del Model Year 2022 - MotoriSuMotori : Renault ZOE: col restyling nuovi colori e piccoli dettagli rinnovati - -

.... 'Questo modello incarna semplicemente la modernità, un veicolo ancorato al suo tempo: urbano, elettrico, affascinante'. Sono le parole di Gilles Vidal, il nuovo direttore del design di. ...Nonostante non sia un modello recente, lacontinua ad essere tra le vetture elettriche più vendute in Europa. Da quando è stata commercializzata, nel Vecchio Continente sono state vendute 380 mila unità. Adesso, il costruttore ...Renault Zoe 2022 annuncia un model year le cui novità ruotano intorno a sfumature marginali. Da subito sul mercato in Francia, l'utilitaria Renault (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato) approda ...La city car deve questa crescita alla sua tecnologia costantemente aggiornata racchiusa in un design che continua a conquistare i clienti. Una menzione la meritano anche i dettagli color titanio all’e ...