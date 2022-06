Ragusa, proseguono lavori in via Colajanni FOTO (Di venerdì 17 giugno 2022) Ragusa – Continuano i lavori di riqualificazione di via Colajanni a Ragusa. “Conclusa la riqualificazione del marciapiede con il suo allargamento, che era praticamente inaccessibile a causa delle radici di alcune alberature, e completato il rifacimento della ringhiera, – dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Gianni Giuffrida – procedono i lavori in via N. Colajanni con la riqualificazione del sottopasso e la riasfaltatura della carreggiata, così da risagomarla in linea con il più ampio marciapiede. I prossimi passaggi saranno l’installazione delle panchine e la copertura delle aiuole, con un rivestimento ad hoc per evitare che erbe infestanti possano crescere ai piedi dei tronchi. Tutto l’intervento sarà completato entro poche settimane”. L'articolo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 17 giugno 2022)– Continuano idi riqualificazione di via. “Conclusa la riqualificazione del marciapiede con il suo allargamento, che era praticamente inaccessibile a causa delle radici di alcune alberature, e completato il rifacimento della ringhiera, – dichiara l’assessore aiPubblici Gianni Giuffrida – procedono iin via N.con la riqualificazione del sottopasso e la riasfaltatura della carreggiata, così da risagomarla in linea con il più ampio marciapiede. I prossimi passaggi saranno l’installazione delle panchine e la copertura delle aiuole, con un rivestimento ad hoc per evitare che erbe infestanti possano crescere ai piedi dei tronchi. Tutto l’intervento sarà completato entro poche settimane”. L'articolo ...

