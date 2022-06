Ondata di caldo in Europa: 40° in Francia, incendi boschivi in Spagna e temperature anomale a Londra (Di venerdì 17 giugno 2022) caldo, afa e temperature oltre le medie climatiche del periodo interessano quasi tutta l’Europa occidentale. E’ la prima Ondata di caldo dell’estate che segue una primavera insolitamente secca che sta causando la grave crisi idrica nel nord Italia e in alcune parti della Francia. Le previsioni in Italia – Per i prossimi giorni le notizie sul fronte meteorologico non sono per nulla positive: l’anticiclone Scipione diventerà sempre più potente soprattutto a partire da domenica e farà aumentare considerevolmente le temperature su quasi tutta l’Italia. In particolare tra martedì (solstizio d’estate) e mercoledì si toccheranno picchi di 40°C su molte città della Pianura Padana, come a Bologna e Ferrara, fino a 37/38°C a Milano, Mantova, Pavia, Bolzano, 36°C a Roma, Terni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022), afa eoltre le medie climatiche del periodo interessano quasi tutta l’occidentale. E’ la primadidell’estate che segue una primavera insolitamente secca che sta causando la grave crisi idrica nel nord Italia e in alcune parti della. Le previsioni in Italia – Per i prossimi giorni le notizie sul fronte meteorologico non sono per nulla positive: l’anticiclone Scipione diventerà sempre più potente soprattutto a partire da domenica e farà aumentare considerevolmente lesu quasi tutta l’Italia. In particolare tra martedì (solstizio d’estate) e mercoledì si toccheranno picchi di 40°C su molte città della Pianura Padana, come a Bologna e Ferrara, fino a 37/38°C a Milano, Mantova, Pavia, Bolzano, 36°C a Roma, Terni, ...

