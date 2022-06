Ok al Salva Comuni ma ora insorgono i consiglieri di opposizione: “Dimissioni” (Di venerdì 17 giugno 2022) di Erika Noschese “L’Amministrazione di Salerno decide l’adesione al decreto “Salva Città”. Non avevamo dubbi ed abbiamo da tempo annunciato che la G.M. sarebbe stata costretta, non avendo scelta ed altre soluzioni, in virtù delle drammatiche condizioni economiche e finanziarie in cui versa l’Ente”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano dopo la decisione dell’amministrazione comunale di aderire al Salva Comune, scelta che suscita l’ira dei consiglieri di opposizione, contrari alla decisione o che, quanto meno, chiedono di conoscere lo stato reale delle casse comunali. “Avevamo ragione, anche questa volta, quando parlavamo di condizioni almeno di pre-dissesto per le casse del Comune. L’adesione al Salva Città non comporta alcun beneficio finanziario per Salerno, nessun ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Erika Noschese “L’Amministrazione di Salerno decide l’adesione al decreto “Città”. Non avevamo dubbi ed abbiamo da tempo annunciato che la G.M. sarebbe stata costretta, non avendo scelta ed altre soluzioni, in virtù delle drammatiche condizioni economiche e finanziarie in cui versa l’Ente”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano dopo la decisione dell’amministrazione comunale di aderire alComune, scelta che suscita l’ira deidi, contrari alla decisione o che, quanto meno, chiedono di conoscere lo stato reale delle casse comunali. “Avevamo ragione, anche questa volta, quando parlavamo di condizioni almeno di pre-dissesto per le casse del Comune. L’adesione alCittà non comporta alcun beneficio finanziario per Salerno, nessun ...

