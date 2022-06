LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quartetto in testa con Masnada, i big preparano la battaglia (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro D’ITALIA U23 DALLE 13.30 PIoggiA DI RITIRI PER COVID: ABBANDONANO VLASOV, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATES RITIRATA LE PAROLE DEL DIRETTORE DELLA CORSA: “DOMANI UNA NUOVA VALUTAZIONE” 16.51 Allunga Grossschertner per la BORA! Inseguono gli Ineos insieme ad un brillante Domenico Pozzovivo. 16.50 2 KM AL TRAGUARDO PER I BATTISTRADA! 16.50 Nel gruppo Maglia Gialla non c’è più Remco Evenepoel. 16.49 Rallentamento in testa e rientra anche Herrada. Masnada sembra il più brillante, ma non deve spendere troppo. 16.48 In testa al gruppo dei migliori Dani Martinez, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELD’ITALIA U23 DALLE 13.30 PIA DI RITIRI PER COVID: ABBANDONANO VLASOV, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATES RITIRATA LE PAROLE DEL DIRETTORE DELLA CORSA: “DOMANI UNA NUOVA VALUTAZIONE” 16.51 Allunga Grossschertner per la BORA! Inseguono gli Ineos insieme ad un brillante Domenico Pozzovivo. 16.50 2 KM AL TRAGUARDO PER I BATTISTRADA! 16.50 Nel gruppo Maglia Gialla non c’è più Remco Evenepoel. 16.49 Rallentamento ine rientra anche Herrada.sembra il più brillante, ma non deve spendere troppo. 16.48 Inal gruppo dei migliori Dani Martinez, ...

