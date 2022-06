LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli seconda a 5 centesimi da Kaleyn. Baldassarri insegue (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DI RAFFAELLI E Baldassarri Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani con la Finale all-around delle individualiste e la Finale all-around delle squadre. L’Italia vuole sognare in grande con Sofia Raffaeli e le Farfalle. 18.03 Di seguito il quadro di tutte le qualificate alle varie finali. Sofia Raffaeli è seconda nel concorso generale ad appena mezzo decimo dalla bulgara Boryana Kaleyn. La 18enne marchigiana si è qualificata alle finali al cerchio, alla palla e con le clavette. Milena Baldassarri è decima nell’all-around, domani sarà chiamata a una rimonta. La 20enne romagnola è in finale anche alle clavette. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DI RAFFAELLI EGrazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani con la Finale all-around delle individualiste e la Finale all-around delle squadre. L’Italia vuole sognare in grande cone le Farfalle. 18.03 Di seguito il quadro di tutte le qualificate alle varie finali.nel concorso generale ad appena mezzo decimo dalla bulgara Boryana. La 18enne marchigiana si è qualificata alle finali al cerchio, alla palla e con le clavette. Milenaè decima nell’all-around, domani sarà chiamata a una rimonta. La 20enne romagnola è in finale anche alle clavette. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE ...

