Leclerc | problemi insopportabili ma la velocità c' è

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sulle spalle avrà una penalizzazione in griglia, per il superamento del numero massimo di elementi della power unit impiegati in stagione. Ferrari ha confermato i danni irreparabili alla power unit di ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: Ferrari ha confermato che la power unit di Leclerc è 'irreparabile' e che i problemi di Baku possono essere una diretta con… - elleppi_ : RT @mara_sangiorgio: Ferrari ha confermato che la PU che Leclerc stava usando a Baku è irrecuperabile e che i problemi avuti possono essere… - el_ferris : RT @mara_sangiorgio: Ferrari ha confermato che la PU che Leclerc stava usando a Baku è irrecuperabile e che i problemi avuti possono essere… - CapitanoRhett : RT @mara_sangiorgio: Ferrari ha confermato che la PU che Leclerc stava usando a Baku è irrecuperabile e che i problemi avuti possono essere… -

...non servono "messaggi" Più che mai in queste fasi serve fare quadrato intorno al team e... Quanto ai, ci stiamo lavorando e speriamo di sistemarli rapidamente". A supportare le ...Impossibile approcciarsi a questo GP con fiducia, ma non per questonon lotterà fino a che ... Tuttavia è complicato sopportare tre GP di fila con errori o, il passo c'era. Parlando d'...La seconda power unit sarà inutilizzabile: tra le ipotesi c'è quella che si possa trattare di un danno conseguente al k.o. del Montmeló ...La scuderia di Maranello ha infatti comunicato l’esito dell’indagine sulla power unit rotta di Charles Leclerc a Baku ... c’é che si possa trattare di un danno conseguente al problema avuto in Spagna, ...