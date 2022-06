Le parole strazianti di Pamela Prati che annuncia la morte del nipote (Di venerdì 17 giugno 2022) Lutto per Pamela Prati e la sua famiglia: è morto il nipote, il figlio di sua sorella. L’attrice sarda ha dato la notizia sul suo profilo Instagram, condividendo la foto del giovane in una storia e, successivamente, in un post. Le immagini sono state accompagnate dalle parole strazianti della showgirl, che ha poi ringraziato i follower per i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti. Vi raccomandiamo... Sabrina Bergonzoni avrà l'ultimo tema scritto dalla figlia, morta a 13 anni di cancro Nel 2018, tre mesi prima di andarsene, Eleonora sostenne da privatista le prove di idoneità alla terza media. Da allora la madre ha continuato a c... Ad accompagnare lo scatto di suo nipote ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 giugno 2022) Lutto pere la sua famiglia: è morto il, il figlio di sua sorella. L’attrice sarda ha dato la notizia sul suo profilo Instagram, condividendo la foto del giovane in una storia e, successivamente, in un post. Le immagini sono state accompagnate dalledella showgirl, che ha poi ringraziato i follower per i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti. Vi raccomandiamo... Sabrina Bergonzoni avrà l'ultimo tema scritto dalla figlia, morta a 13 anni di cancro Nel 2018, tre mesi prima di andarsene, Eleonora sostenne da privatista le prove di idoneità alla terza media. Da allora la madre ha continuato a c... Ad accompagnare lo scatto di suo...

Pubblicità

CronacaSocial : La piccola Elena Del Pozzo come Lorys Stival: le parole strazianti di papà Davide ?? - KavanaghAmber : Leggete le parole di Cloe, sono meravigliose per quel sapore aulico e dolce, ma strazianti poiché questa donna si è… - CronacaSocial : 'Un giorno gliel'abbiamo dovuta togliere dalle mani!' Le strazianti parole dei nonni della piccola Elena sulla madr… - Mynameismysoul : @SasyPanza Hai una dote meravigliosa di comunicare in poche parole dolore, dolcezza, tragedia, speranza. Non si può… - iamviola_ : @__kohli__ Ceciii mannaggia a te. ?? Comunque hai scritto delle bellissime, ma strazianti, parole! ?????? -