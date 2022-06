L’appello del sindaco di Battipaglia: “Tutelare il nostro ospedale” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – “Occorre che il Consiglio Comunale approvi con urgenza la mozione a tutela dell’ospedale di Battipaglia”. È L’appello lanciato dalla sindaca di Battipaglia (Salerno), Cecilia Francese affinché l’assise comunale approvi la mozione con la quale i firmatari chiedono azioni migliorative per il nosocomio cittadino ed in particolare per il reparto di Ostetricia. Il punto, già inserito all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comunale, non è stato discusso. “Un atteggiamento non certo adeguato alla gravità di questo tema, tenuto dalla minoranza, ha impedito che se ne discutesse”, ha spiegato la sindaca che ha ricordato anche gli “appelli disperati” che sono stati lanciati in questi giorni dal direttore dell’unità operativa. “La prima tappa è sicuramente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Occorre che il Consiglio Comunale approvi con urgenza la mozione a tutela dell’di”. Èlanciato dalla sindaca di(Salerno), Cecilia Francese affinché l’assise comunale approvi la mozione con la quale i firmatari chiedono azioni migliorative per il nosocomio cittadino ed in particolare per il reparto di Ostetricia. Il punto, già inserito all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comunale, non è stato discusso. “Un atteggiamento non certo adeguato alla gravità di questo tema, tenuto dalla minoranza, ha impedito che se ne discutesse”, ha spiegato la sindaca che ha ricordato anche gli “appelli disperati” che sono stati lanciati in questi giorni dal direttore dell’unità operativa. “La prima tappa è sicuramente ...

