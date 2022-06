La regina Elisabetta batte ogni record | seconda solo al Re Sole La successione è stata già decisa

(Di venerdì 17 giugno 2022) È la sovrana che ha battutoprimato dopo le recenti celebrazioni per il Giubileo di Platino. La, 96 anni, è il secondo monarca al mondo ad aver regnato più a lungo. Prima di lei,il re, 72 anni e 110 giorni, dal 14 maggio 1643 (aveva 5 anni) alla morte avvenuta nel castello di Versailles l’1 settembre 1715 a 76 anni. Il taglio del nastro, seppur simbolico, lo scorso 13 giugno. Elizabeth Alexandra Mary ha percorso ufficialmente 70 anni di regno e 127 giorni.un giorno in più rispetto a Rama IX, il cui regno è durato 70 anni e 126 giorni, dal 9 giugno 1946 alla scomparsa, il 13 ottobre 2016. Un vero e proprioper la sovrana inglese soprattutto conndo, dalle sue ultime apparizioni, che non ha nessun ...

Tuttavia, a dispetto di quanto annunciato inizialmente, oggi era assente la, che per l'inaugurazione è stata rappresentata da Carlo e Camilla e che per il gran finale invece sarà ...Laè stata costretta, forse suo malgrado, a centellinare le apparizioni, lei che, nel giorno del suo ventunesimo compleanno aveva promesso, via radio, a tutto il Commonwealth: "...Domani si conclude il Royal Ascot, il tradizionale appuntamento mondano che ogni anno vede il fior fiore della nobiltà britannica riunito sotto lo stesso cielo per ammirare la celebre ...Nessun desiderio di cedere lo scettro al principe Carlo, ma la successione è già stata annunciata, ben in vista al balcone di Buckingham Palace, ...