Isola 22 che disastro: produzione in emergenza, una sciagura si abbatte sul reality (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Isola 22 sta per chiudere i battenti ma potrebbe farlo anticipatamente. Arrivano brutte notizie sulla prossima diretta. Naufraghi, Isola 22 (Mediasetplay screenshot)Arrivano bruttissime notizie sull’Isola 22. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo al reality di Canale 5 che si sta avviando alle puntate finali. Ilary Blasi ha condotto l’ultima diretta lunedì sera ed è stata davvero complicata. Alvin dall’Honduras ha dovuto gestire un mezzo uragano piombato sulle playe da dove trasmettevano in diretta. Il regista Roberto Cenci si è trovato in grande difficoltà a ripristinare il collegamento interrotto a causa del maltempo. Dopo gli infortuni, i ritiri e gli abbandoni del gioco ci mancava in effetti soltanto un uragano in Honduras. Purtroppo il tempo in quelle zone è destinato a peggiorare settimana dopo settimana con ... Leggi su direttanews (Di venerdì 17 giugno 2022) L’22 sta per chiudere i battenti ma potrebbe farlo anticipatamente. Arrivano brutte notizie sulla prossima diretta. Naufraghi,22 (Mediasetplay screenshot)Arrivano bruttissime notizie sull’22. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo aldi Canale 5 che si sta avviando alle puntate finali. Ilary Blasi ha condotto l’ultima diretta lunedì sera ed è stata davvero complicata. Alvin dall’Honduras ha dovuto gestire un mezzo uragano piombato sulle playe da dove trasmettevano in diretta. Il regista Roberto Cenci si è trovato in grande difficoltà a ripristinare il collegamento interrotto a causa del maltempo. Dopo gli infortuni, i ritiri e gli abbandoni del gioco ci mancava in effetti soltanto un uragano in Honduras. Purtroppo il tempo in quelle zone è destinato a peggiorare settimana dopo settimana con ...

Pubblicità

IlContiAndrea : “Noi non vogliamo più gay, vogliamo meno omofobi. Per questo è importante che i temi del bullismo e dell’omosessual… - Agenzia_Ansa : Sopravvive ancora alle Galapagos la specie di tartaruga gigante dell'isola di Fernandina che si pensava ormai esti… - UffiziGalleries : Magici riflessi sulla vasca dell'Isola nel Giardino di Boboli: silenti testimoni delle storie che verranno raccolte… - PaperoneZzio : RT @Ninomauger: LORY del santo che si scrive i complimenti da sola , ma come sta messa ? ???????? #isola #isoladeifamosi - AgNPs : RT @CavaliereNero17: Multa per chi tiene accesa l'#auto in #sosta perché contribuisce al #SurriscaldamentoGlobale e al #CambiamentoClimatic… -