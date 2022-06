Il dogma dell’allattamento al seno e i tabù delle neomamme

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il 13 maggio scorso Bette Midler, citando un tweet sulle magagne dell’industria del latte artificiale durante la crisi che ha devastato migliaia di famiglie americane, ha scritto su Twitter: «TRY BEASTFEEDING! It’s free and available on demand». In mezzo alla marea di persone che le dava della poveraccia, c’era il commento di Christina Pushaw – addetta stampa di un senatore della Florida – che faceva più o meno così: il tuo è un commento omofobo, come possono ad esempio Pete e Chasen Buttigieg – genitori di due gemelli, Pete segretario dei trasporti dell’amministrazione Biden, Chasen insegnante in una scuola Montessori – allattare al? Questa è una deviazione interessante. Visto che non sono solo le donne ad abortire secondo alcuni, e di conseguenza non sono solo le donne a partorire, indovinate un po’? Esatto, non sono solo le donne ad allattare. Rimarranno a ...