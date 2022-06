Il cuoco che dà da mangiare ai disperati

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il regista Ron Howard ha incontrato José Andrés sei o sette anni fa. Ha raccontato di essere stato colpito dal carisma dello chef e anche di essere stato affascinato dai suoi sforzi per rendere sempre più grande il progetto di World Central Kitchen. È stato colpito dalla velocità con cui Andrés e i suoi collaboratori potevano paracadutarsi in un luogo qualsiasi nel mondo, dopo un’alluvione o un terremoto, e iniziare a servire in brevissimo tempo pasti caldi: «Sono organizzati quasi come un corpo militare”, ha detto. E da questa esperienza è nata l’idea del regista di realizzare un documentario sulla generosità dello chef. Ma Andrés all’inizio era scettico. Il suo lavoro di soccorso richiede velocità e autonomia: «La guerra in Ucraina è iniziata il 24 febbraio», spiega al New Yorker, «e il 25 stavamo già servendo i pasti. Essere accompagnati da una troupe televisiva rallenterebbe il ...