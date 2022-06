I padroni di Sky sognano di comprare Netflix

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 giugno 2022) Comcast si agita Variety, pagina 18, di Brent lang e Matt Donnelly. Comcast sta finalmente per fare una grande mossa? Negli ultimi anni il gigante dei media e della Tv via cavo ha mancato acquisizioni importanti, non riuscendo a superare Disney nell’acquisto della maggior parte delle attività di intrattenimento della 21st Century Fox e non riuscendo ad accaparrarsi WarnerMedia. La perdita di quest’ultima operazione ha stupito l’amministratore delegato di Comcast Brian Roberts e il capo di NBCUniversal Jeff Shell, che erano impegnati a pianificare l’integrazione di WarnerMedia nelle loro attività fino a quando Discovery, guidata da David Zaslav, non ha ottenuto il suo premio. La società ha guardato a Electronic Arts, anche se sembra che gli sforzi per acquisire il produttore di videogiochi si siano arenati. Nelle ultime settimane, Shell ha detto ai suoi confidenti che gli piacerebbe ...