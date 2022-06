Gigi uno come te 30 anni insieme: ospiti in scaletta, biglietti e diretta tv (Di venerdì 17 giugno 2022) “Gigi uno come te 30 anni insieme”: il concerto e show che vede al centro i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio va in onda in prima serata ed in diretta su Rai 1. Tanti sono gli ospiti e cantanti che saliranno sul palco insieme al cantante napoletano. Gigi uno come te 30 anni insieme: ospiti in scaletta “Gigi uno come te 30 anni insieme” è lo show/concerto che va in scena sia venerdì 17 sia sabato 18 giugno 2022 in Piazza Plebiscito per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Sugli ospiti della serata, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) “unote 30”: il concerto e show che vede al centro i 30di carriera diD’Alessio va in onda in prima serata ed insu Rai 1. Tanti sono glie cantanti che saliranno sul palcoal cantante napoletano.unote 30inunote 30” è lo show/concerto che va in scena sia venerdì 17 sia sabato 18 giugno 2022 in Piazza Plebiscito per festeggiare i 30di carriera diD’Alessio. Suglidella serata, ...

Pubblicità

massimogrossi2 : @Gigi_Piada75 @Alyenante @PalaDanyela83 Mai stato fascista. Pensa che il mio compagno di banco (scelto da me) era d… - srachnarok : RT @SereMara92: I concerti di Gigi D'Alessio e Fedez in tv sí, ma uno con 7 artiste + ospiti per la lotto contro la violenza sulle donne No… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 17 Giugno 2022 · Gigi: uno come te, tra New Amsterdam, Propaganda live, Quarto Grado, Medit... - laurafcroce1 : RT @SereMara92: I concerti di Gigi D'Alessio e Fedez in tv sí, ma uno con 7 artiste + ospiti per la lotto contro la violenza sulle donne No… - arsagaidra : RT @SereMara92: I concerti di Gigi D'Alessio e Fedez in tv sí, ma uno con 7 artiste + ospiti per la lotto contro la violenza sulle donne No… -