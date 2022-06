Gianfranco Ferré | l’architetto della moda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022)nacque nel 1944 a Legnano in provincia di Milano. Dopo aver conseguito la Laurea in Architettura presso il Politecnico, iniziò a dedicarsi allaintorno al 1969, creando accessori. Le sue creazioni, in particolar modo i suoi bijoux, furono notati da Rosy Biffi, proprietaria di una boutique e nota per scovare talenti. I suoi accessori ebbero da subito un gran successo, tanti furono i designers che iniziarono a commissionargli i suoi prodotti per le loro collezioni, tra questi Walter Albini e Christiane Bailly. L’Oriente visto con gli occhi diL’India fu per lui un luogo pieno di ispirazione e colmo di punti da cui prendere idee. Il primo dei suoi numerosi viaggi risale al 1977, periodo in cui ne studiò non solo la cultura, ma l’artigianato e le potenzialità ...