Pubblicità

infoitinterno : Folle corsa con il furgone killer, un morto e due feriti: fermato il conducente - anteprima24 : ** Folle corsa del #Furgone killer, #Morto uno dei feriti: 29enne fermato dai carabinieri **… - leggoit : Folle corsa con il furgone killer, un morto e due feriti: fermato il conducente - rep_napoli : La folle corsa del furgone killer nel Napoletano: un morto e due feriti. Un video accusa [aggiornamento delle 22:00] - FrancescComito : RT @rtl1025: ?? È morto in ospedale l'uomo di 71 anni investito nel Napoletano dal conducente di un #furgone che nella sua folle corsa aveva… -

Il Giornale Di Vicenza

In un video, diventato poi virale sul web, sono immortalate le fasi dellae dell'investimento della donna. Poco dopo è scattata la caccia all'uomo. A rendere ancora più drammatica la ...È morto in ospedale un uomo di 71 anni investito nel Napoletano dal conducente di un furgone che nella suaaveva investito anche due donne in tre luoghi diversi. Il 71enne era stato operato e trasferito in Rianimazione. Il conducente del mezzo, un 29enne, è stato fermato dai carabinieri. Le ... La folle corsa dei prezzi: aumenti fino al 60%. Non accadeva dal 1986 E’ morto in ospedale l’uomo di 71 anni investito nel Napoletano dal conducente di un furgone che nella sua folle corsa aveva investito anche due donne. Il 71enne era stato operato e trasferito in Rian ...Ha seminato il panico con il suo furgone in due comuni della provincia di Napoli, travolgendo tre persone, una delle quali, un uomo di 71 anni, è poi morto in ospedale. Il conducente ...