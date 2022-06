Filorussi | truppe ucraine all' Azot cominciano a arrendersi

(Di venerdì 17 giugno 2022) Alcuneche si sono nascoste nell'impiantodi Severodonetsk hanno cominciato ad. Lo sostengono le milizia filorusse del Lugansk, come riporta la Tass. . 17 giugno 2022

Alcuneucraine che si sono nascoste nell'impianto Azot di Severodonetsk hanno cominciato ad arrendersi. Lo sostengono le milizia filorusse del Lugansk, come riporta la Tass. .Notizia di ieri è che, dopo il fallimento del primo corridoio umanitario, i separatisti... Giorno dopo giorno aumenta la distruzione in quest'area strategia e lerusse continuano a ...(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Alcune truppe ucraine che si sono nascoste nell'impianto Azot di Severodonetsk hanno cominciato ad arrendersi. Lo ...Un gioco al rialzo. In cui ogni “pedina” gioca la sua carta: le armi. Allontanando ogni speranza che il conflitto si instradi entro i binari di una soluzione negoziale. Nessuno si sottrae. Ieri è tocc ...