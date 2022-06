F1 | GP Canada 2022 Max Verstappen svetta in FP1 davanti a Carlos Sainz e Fernando Alonso Charles Leclerc è 5°

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 giugno 2022) Le vetture di Formula Uno sono tornate a girare sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal a tre anni di distanza dall’ultima volta. Infatti la pandemia e i suoi strascichi avevano causato la cancellazione del Gran Premio delsia nel 2020 che nel 2021. Il classico appuntamento che segna la transizione tra la primavera e l’estate è invece tornato in calendario e la prima sessione di prove libere ha rappresentato l’opportunità per riscoprire una pista indubbiamente vecchio stile. Nelle fasi iniziali è la Red Bull a fare la voce grossa, con Maxe Sergio Perez a stampare tempi inarrivabili per chiunque altro. Le Ferrari restano lontane 7-8 decimi. Da rimarcare, però, come i due team in lotta per il titolo diversifichino il lavoro. Il Drink Team usa solo mescola media; invece il Cavallino Rampante manda in pista il monegasco con le soft e ...