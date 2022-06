Eurovision 2023: l’Ucraina non potrà essere il Paese ospitante (Di venerdì 17 giugno 2022) Ci avevano sperato in molti. Ci avevano sperato gli artisti, gli addetti ai lavori e il pubblico appassionato che aveva decretato la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022, con il trionfo della Kalush Orchestra grazie al brano “Stefania“. La speranza era quella di riuscire a vedere l’Ucraina risorgere letteralmente dalla macerie per poter ospitare la più importante manifestazione mondiale e replicare il successo delle esibizioni del 2005 e 2017. Com’è noto, ormai è tradizione consolidata che il Paese vincitore ospiti la competizione che avrà luogo l’anno successo. Essendo l’Eurovision uno spettacolo mastodontico che richiede oltre quasi un’anno di preparazione; dopo aver concluso l’esperienza torinese, sono subito iniziati i preparativi per la prossima edizione. Infatti, dopo la ... Leggi su zon (Di venerdì 17 giugno 2022) Ci avevano sperato in molti. Ci avevano sperato gli artisti, gli addetti ai lavori e il pubblico appassionato che aveva decretato la vittoria delall’Song Contest 2022, con il trionfo della Kalush Orchestra grazie al brano “Stefania“. La speranza era quella di riuscire a vedererisorgere letteralmente dalla macerie per poter ospitare la più importante manifestazione mondiale e replicare il successo delle esibizioni del 2005 e 2017. Com’è noto, ormai è tradizione consolidata che ilvincitore ospiti la competizione che avrà luogo l’anno successo. Essendo l’uno spettacolo mastodontico che richiede oltre quasi un’anno di preparazione; dopo aver concluso l’esperienza torinese, sono subito iniziati i preparativi per la prossima edizione. Infatti, dopo la ...

