Entry list Atp Bastad 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Entry list dell'Atp 250 di Bastad 2022, evento in programma dall'11 al 17 luglio. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding del torneo scandinavo, seguito dal russo Andrey Rublev e dall'argentino Diego Schwartzman. L'unico italiano ammesso direttamente in tabellone è Lorenzo Sonego, mentre Lorenzo Musetti figura tra gli alternates. Di seguito la lista completa degli iscritti all'Atp di Bastad 2022. Entry list ATP Bastad 2022 1 Casper Ruud 5 2 Andrey Rublev 8 3 Diego Schwartzman 16 4 Pablo Carreno Busta 19 5 Roberto Bautista Agut 20 6 Nikoloz Basilashvili 25 7 Holger Rune 288 Lorenzo Sonego 32 Sebastian Baez 34 Aslan Karatsev 38 Albert Ramos-Vinolas 40 Alejandro Davidovich Fokina 44 Alex Molcan ...

