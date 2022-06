Doppio cognome, la circolare del Viminale: «Per sceglierne uno è imprescindibile l’accordo tra i genitori» (Di venerdì 17 giugno 2022) Il capo dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale, Claudio Sgaraglia, ha diffuso una circolare ai prefetti in merito alla sentenza della Corte costituzionale sul Doppio cognome. L’obiettivo è sensibilizzare i sindaci affinché forniscano le corrette indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni, aggiornandoli sulla decisione della Corte che, lo scorso 27 aprile, ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono in maniera automatica il cognome del padre ai figli. «Per attribuire al figlio un sole cognome è imprescindibile l’accordo tra i due genitori. In mancanza di questo accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Il capo dipartimento Affari interni e territoriali del, Claudio Sgaraglia, ha diffuso unaai prefetti in merito alla sentenza della Corte costituzionale sul. L’obiettivo è sensibilizzare i sindaci affinché forniscano le corrette indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni, aggiornandoli sulla decisione della Corte che, lo scorso 27 aprile, ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono in maniera automatica ildel padre ai figli. «Per attribuire al figlio un soletra i due. In mancanza di questo accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ...

