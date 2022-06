“Dire che si è gay è una cosa, presentarsi in classe con la parrucca è un’altra”: le parole di Elena Donazzan sul caso Cloe Bianco (Di venerdì 17 giugno 2022) Quando Cloe Bianco si presentò in classe, nel 2015, vestita da donna, spiazzando tutti visto che fino al giorno prima era Luca Bianco e aveva dovuto reprimere la sua volontà di mostrarsi per quello che era, Elena Donazzan – all’epoca assessora all’Istruzione della Regione Veneto in quota Fratelli d’Italia – parlò di “carnevalata”, di “signore vestito da donna”, e di “giusto sdegno”. A lei fu indirizzata una lettera, scritta dai genitori di uno studente, che conteneva diverse lamentele per quanto accaduto. Cloe Bianco si è uccisa pochi giorni fa, dandosi fuoco nel camper in cui viveva, nei boschi tra Auronzo e Misurina, in provincia di Belluno. Ha lasciato una copia del suo testamento biologico e di quello olografo. Il suo ultimo messaggio recita: “Si ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Quandosi presentò in, nel 2015, vestita da donna, spiazzando tutti visto che fino al giorno prima era Lucae aveva dovuto reprimere la sua volontà di mostrarsi per quello che era,– all’epoca assessora all’Istruzione della Regione Veneto in quota Fratelli d’Italia – parlò di “carnevalata”, di “signore vestito da donna”, e di “giusto sdegno”. A lei fu indirizzata una lettera, scritta dai genitori di uno studente, che conteneva diverse lamentele per quanto accaduto.si è uccisa pochi giorni fa, dandosi fuoco nel camper in cui viveva, nei boschi tra Auronzo e Misurina, in provincia di Belluno. Ha lasciato una copia del suo testamento biologico e di quello olografo. Il suo ultimo messaggio recita: “Si ...

