Dichiarazione Imu | cambia tutto | nuovo modello e proroga a fine anno

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, il cosiddetto decreto Semplificazioni, in cui viene riscritto il calendario di alcuni adempimenti, tra cui quello dellaImu. “Sono semplificati i modelli diIMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione dellasull’IMU”, si legge nel comunicato stampa diramato da Palazzo Chigi. Ricordiamo che laImu è un documento da trasmettere al Comune solo nel caso in cui ci siano delle modifiche sostanziali all’immobile posseduto, e non deve in alcun modo essere confusa con il pagamento dell’imposta Imu, che invece è il versamento dell’imposta sulla casa che va fatta ogni(la prima rata è scaduta ...