De Maggio rivela: “Napoli pronto ad offrire 40 milioni per due giocatori!” (Di venerdì 17 giugno 2022) La dirigenza del Napoli è pienamente concentrata sul calciomercato. In questo momento l’obiettivo di Cristiano Giuntoli è individuare i giusti tasselli da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti, per continuare ad avere una formazione in grado di lottare per i vertici della classifica di Serie A. Le ultime indiscrezioni riferiscono di un Napoli particolarmente interessato a due gioielli del Verona: Giovanni Simeone e Antonin Barak. In tal senso a fornire aggiornamenti è stato il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli potrebbe presentarsi dal Verona con 40 milioni di euro per prendere Simeone e Barak, sono questi i colpi individuati per provare a restare competitivi e lottare per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) La dirigenza delè pienamente concentrata sul calciomercato. In questo momento l’obiettivo di Cristiano Giuntoli è individuare i giusti tasselli da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti, per continuare ad avere una formazione in grado di lottare per i vertici della classifica di Serie A. Le ultime indiscrezioni riferiscono di unparticolarmente interessato a due gioielli del Verona: Giovanni Simeone e Antonin Barak. In tal senso a fornire aggiornamenti è stato il giornalista Valter Desu Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato: “Ilpotrebbe presentarsi dal Verona con 40di euro per prendere Simeone e Barak, sono questi i colpi individuati per provare a restare competitivi e lottare per ...

Pubblicità

boca_magic : RT @Cinguetterai: Slitta ancora la serata per #RaffaellaCarrà, prevista inizialmente a maggio, si pensava che potesse trovare la luce a set… - Lilla_celeste : RT @Cinguetterai: Slitta ancora la serata per #RaffaellaCarrà, prevista inizialmente a maggio, si pensava che potesse trovare la luce a set… - GiorgiaMidili1 : RT @Cinguetterai: Slitta ancora la serata per #RaffaellaCarrà, prevista inizialmente a maggio, si pensava che potesse trovare la luce a set… - puledraroma77 : RT @Cinguetterai: Slitta ancora la serata per #RaffaellaCarrà, prevista inizialmente a maggio, si pensava che potesse trovare la luce a set… - Frencis77 : RT @Cinguetterai: Slitta ancora la serata per #RaffaellaCarrà, prevista inizialmente a maggio, si pensava che potesse trovare la luce a set… -