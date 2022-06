Covid, stop all’isolamento dei positivi? Va in scena il solito teatrino: c’è chi approva, chi dice no e chi frena (Di venerdì 17 giugno 2022) Crea dibattito l’ipotesi dello stop all’isolamento per chi ha il Covid. Ad anticipare la possibilità di eliminare la misura «nelle prossime settimane» è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo il quale «siamo molto vicini al traguardo». «Del resto – ha sottolineato – l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo non rimuovere» anche questa misura. Ma cosa ne pensano i virologi ed esperti italiani? Covid, Bassetti: «Spero prima possibile per vera normalità» Parla di ritorno alla normalità anche Matteo Bassetti , secondo il quale l’iipotesi di eliminare l’obbligo di isolamento domiciliare dei positivi a Covid è «un passaggio fondamentale per ritorno alla completa normalità e convivenza con il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Crea dibattito l’ipotesi delloper chi ha il. Ad anticipare la possibilità di eliminare la misura «nelle prossime settimane» è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo il quale «siamo molto vicini al traguardo». «Del resto – ha sottolineato – l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo non rimuovere» anche questa misura. Ma cosa ne pensano i virologi ed esperti italiani?, Bassetti: «Spero prima possibile per vera normalità» Parla di ritorno alla normalità anche Matteo Bassetti , secondo il quale l’iipotesi di eliminare l’obbligo di isolamento domiciliare deiè «un passaggio fondamentale per ritorno alla completa normalità e convivenza con il ...

