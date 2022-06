Calciomercato Lazio, pazza idea per la porta: ipotesi Karius (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato Lazio: nella lunga di portieri che potrebbero arrivare in biancoceleste si aggiunge anche l’ex Liverpool Karius Mentre la Lazio tratta con l’Atalanta per abbassare le pretese su Carnesecchi, Sarri chiede a gran voce anche l’arrivo di un secondo portiere. Il tecnico sa bene che l’operazione dell’estremo difensore dell’Under 21 condizionerà la sua resa in campo per molti mesi e affidarsi – seppur momentaneamente – a Reina o Furlanetto non è un’alternativa sicura. Come riporta Il Messaggero, la pazza idea arriva dall’estero: Loris Karius. Quella papera in finale di Champions con il Liverpool gli è costata tantissimo e adesso – dopo i prestiti al Besiktas e all’Union Berlino – è pronto a rilanciarsi, accasandosi a parametro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022): nella lunga di portieri che potrebbero arrivare in biancoceleste si aggiunge anche l’ex LiverpoolMentre latratta con l’Atalanta per abbassare le pretese su Carnesecchi, Sarri chiede a gran voce anche l’arrivo di un secondo portiere. Il tecnico sa bene che l’operazione dell’estremo difensore dell’Under 21 condizionerà la sua resa in campo per molti mesi e affidarsi – seppur momentaneamente – a Reina o Furlanetto non è un’alternativa sicura. Come riIl Messaggero, laarriva dall’estero: Loris. Quella papera in finale di Champions con il Liverpool gli è costata tantissimo e adesso – dopo i prestiti al Besiktas e all’Union Berlino – è pronto a rilanciarsi, accasandosi a parametro ...

