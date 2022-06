Calcio | Europei U19 2022 | i convocati dell’Italia Assenti Scalvini e Gnonto

(Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo alla vigilia della prima partitaagliUnder 19, che si tengono in Slovacchia. Gli azzurrini di Carmine Nunziata sono stati inseriti nel gruppo insieme a Francia, Romania e i padroni di casa. Il primo impegno sarà con i rumeni, poi ci sarà la sfida con gli slovacchi (21 giugno) ed infine quella con la Francia (24 giugno). E’ un appuntamento importantissimo per la squadra di Carmine Nunziata, che vuole centrare anche la qualificazione ai Mondiali Under 20 del prossimo anno. Ad accedere alla rassegna iridata saranno le quattro semifinaliste e poi una quinta squadra, che uscirà dalla sfida di spareggio tra le due terze classificate. Il CT azzurro ha diramato la lista deie non fanno parte del gruppo Wilfriede Giorgio, ormai nel giro della Nazionale ...

Curiosando tra le notizie del pianeta, mi è capitato di leggere la lista dei convocati per l'europeo under 19. Calcio, Europei Under19 2022: il calendario delle partite dell'Italia. Date, programma, orari, tv Siamo alla vigilia della prima partita dell'Italia agli Europei Under 19, che si tengono in Slovacchia. Gli azzurrini di Carmine Nunziata sono stati inseriti nel gruppo insieme a Francia, Romania e i ... L'attaccante della Fiorentina e capocannoniere della Serie A femminile Daniela Sabatino fa il punto sull'Italia in vista dei prossimi Europei di calcio femminile.