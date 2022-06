Calci | approvato il bilancio consuntivo 2021 - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Pisa : Calci, approvato il bilancio consuntivo 2021 -

LA NAZIONE

Il sindaco diMassimiliano Ghimenti(Pisa), 17 giugno 2022 -il bilancio consuntivo 2021: conti in ordine nonostante l'impatto covid di centinaia di migliaia di euro, risorse per investimenti e tempi rapidi di pagamento ...Nell'ultimo Consiglio Comunale avrebbe dovuto essereil rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021 del Comune di, ma così non è stato. La denuncia è del gruppo consiliare Uniti per: "Il punto fissato all'... Calci, approvato il bilancio consuntivo 2021 Conti in ordine nonostante l'impatto Covid di centinaia di migliaia di euro, risorse per investimenti e tempi rapidi di pagamento dei fornitori ...