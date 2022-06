BCC in provincia di Bergamo | raccolta diretta superiore a 5 | 2 miliardi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il 2021 si chiude con segno positivo per le 28 BCC della Lombardia con 202 mila soci, 5.500 dipendenti, 746 sportelli* (oltre il 16% di quelli presenti a livello regionale) e oltre un milione di clienti. Presenti in 534 comuni, in 132 dei quali operano come unico istituto di credito, le Banche di Credito Cooperativo costituiscono all’circa il 21% dell’ecosistema bancario lombardo. BCC IN LOMBARDIA: RISULTATI AL 31-12-2021 Buoni risultati dall’analisi delle masse intermediate: 35,4di depositi, per una crescita annua pari a +10,9% (all’incremento medio, del 7,6%, registrato dall’industria bancaria regionale), cui si aggiungono 9,1di euro diin; 24,7di euro di impieghi a favore di imprese e famiglie, con un aumento di +2,2% su base ...