Basket: finale scudetto, si va a gara 6, vince la Virtus Bologna (84-78), polemiche per l’arbitraggio (Di venerdì 17 giugno 2022) Emozionante finale di gara 5 per lo scudetto di Basket. A Bologna la Virtus ha conquistato la possibilità di recuperare lo svantaggio con Milano in gara 6 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 giugno 2022) Emozionantedi5 per lodi. Alaha conquistato la possibilità di recuperare lo svantaggio con Milano in6 L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Basket: finale scudetto, si va a gara 6, vince la Virtus Bologna (84-78), polemiche per l’arbitraggio - FirenzePost : Basket: finale scudetto, si va a gara 6, vince la Virtus Bologna (84-78), polemiche per l’arbitraggio - SalvatoreC1970 : @pin_klo Questo è vero. Mò ci resta la finale di basket del campionato italiano e poi Wimbledon. Vedi tu che vuoi fare - discoradioIT : #sport, #basket ??, finale scudetto: Forum d'Assago gremito domani per gara 6. A #Bologna è finita 84-78 @Virtusbo-… - andreastoolbox : Basket, finale: Bologna-Milano, le pagelle di gara-5 - La Gazzetta dello Sport -