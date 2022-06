WhatsApp | finalmente è arrivata la novità che tutti aspettavano

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022)ha introdotto, dopo diverso tempo di attesa interminabile, una nuova funzione molto importante perquelli che vorrebbero la possibilità di trasferire i propro dati da iPhone ad Android, e viceversa. Ma in che modo ci si potrebbe riuscire esattamente? Avere sempre a portata di mano questi aggiornamenti, non può che essere una buona idea – Computermagazine.itha annunciato l’uscita di una nuova funzionalità che consentisse agli utenti di trasferire i propri dati Android ad iPhone, ed ovviamente viceversa. Parliamo di una serie di possibilità che, da tempo, speravanopotesse esserci, ma di cui si sapeva davvero poco visto e considerato che non se ne parlava minimamente. Questa nuova imposyazione, tuttavia, sarà disponibile soltanto a coloro che ...