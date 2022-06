Vaffa-Day. Tremenda zuffa fra Conte e Di Maio, dentro M5S si parla solo di scissione (Di giovedì 16 giugno 2022) Il ministro degli Esteri dà fuoco alle polveri, durissima critica alla leadership del Movimento. Beppe Grillo tace, la sua creatura non è mai stata così vicina all’andare in pezzi. “Ce lo deve dire Di Maio se vuole fare un partito”, dice Conte Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Il ministro degli Esteri dà fuoco alle polveri, durissima critica alla leadership del Movimento. Beppe Grillo tace, la sua creatura non è mai stata così vicina all’andare in pezzi. “Ce lo deve dire Dise vuole fare un partito”, dice

Pubblicità

infoitinterno : Vaffa-Day. Tremenda zuffa fra Conte e Di Maio, dentro M5S si parla solo di scissione (di P. Salvatori) - martini_massimo : @lercionotizie @Alfbiondi Non vedo l'ora di partecipare al primo Vaffa-Vaffa-Day!!! - bealarossa : @fameht @Mov5Stelle @PaolaTavernaM5S Io me ne sono resa conto il primo vaffa day di che pasta sarebbero stati fatti… - Fax19126 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Viene attaccata dal mainstream per mostrarla come antagonista al sistema . Né più n… - _frufru80_ : RT @fratotolo2: Il vero “Vaffa day” #M5S #Conte #elezioniamministrative2022 -