Pubblicità

ledicoladelsud : Unrae, prolungare termini immatricolazioni, meno fisco su auto aziendali - Italpress : Unrae, prolungare termini immatricolazioni, meno fisco su auto aziendali -

Il Denaro

... in un contesto di enorme incertezza e di rapidissima evoluzione tecnologica", afferma Andrea Cardinali, direttore generale dell'. "Se tali obiettivi dovessero essere confermati al termine del ...Pessima l'idea del Governo la scelta di nonda 180 a 360 giorni i termini che ... Di qui l'auspicio(Case estere) che ogni anno l'Esecutivo intenda rivedere lo schema incentivante ... Unrae, prolungare termini immatricolazioni, meno fisco su auto aziendali - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) - Anche nel mese di maggio il mercato dell'auto in Europa continua a registrare un pesante calo delle immatricolazioni. Sulla base del ris ...L'Italia ultima fra i 5 Major Markets nei 5 mesi Previsioni 2022 Europa occidentale sotto 10 milioni di auto e -1/3 sul pre-Covid UNRAE: prolungare termini immatricolazioni e alleggerire fiscalità per ...