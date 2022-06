Under 21, Nicolato: «All’Europeo daremo il massimo. I giovani devono giocare» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il c.t. dell’Under 21 Nicolato ha parlato della qualificazione All’Europeo 2023 e degli obiettivi che si pone la Nazionale Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21, in una intervista a Tuttosport ha parlato della qualificazione All’Europeo del 2023. QUALIFICAZIONE – «Sinceramente non ho dormito, dopo le partite solitamente non ci riesco. Avevo l’adrenalina ancora alta per la vittoria sull’Irlanda che ci ha dato il pass. È stata una grande soddisfazione per aver centrato un obiettivo importante, soprattutto per come siamo riusciti a ottenerlo. Ho dormito poco ma ero contento». giovani – «Dall’ottica della Nazionale noi possiamo avere un futuro se aumentiamo il bacino di calciatori che giocano. È un problema anche di culture del calcio. Partendo dal ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il c.t. dell’21ha parlato della qualificazione2023 e degli obiettivi che si pone la Nazionale Paolo, commissario tecnico dell’21, in una intervista a Tuttosport ha parlato della qualificazionedel 2023. QUALIFICAZIONE – «Sinceramente non ho dormito, dopo le partite solitamente non ci riesco. Avevo l’adrenalina ancora alta per la vittoria sull’Irlanda che ci ha dato il pass. È stata una grande soddisfazione per aver centrato un obiettivo importante, soprattutto per come siamo riusciti a ottenerlo. Ho dormito poco ma ero contento».– «Dall’ottica della Nazionale noi possiamo avere un futuro se aumentiamo il bacino di calciatori che giocano. È un problema anche di culture del calcio. Partendo dal ...

