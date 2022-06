Ultime Notizie – Ucraina, negoziatore Russia: “Bozza pace concordata al 75% ad aprile” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Una Bozza di trattato di pace tra Ucraina e Russia è stata concordata al 75% ad aprile“. Lo afferma il capo della delegazione russa ai colloqui con la parte Ucraina, Vladimir Medinsky, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dichiarazione riportata dall’agenzia Tass. “Abbiamo intrattenuto a lungo intensi colloqui con la parte Ucraina sui termini della soluzione post-crisi. Questi negoziati – aggiunge Medinsky – si sono conclusi il 15 aprile quando abbiamo consegnato alla parte Ucraina una Bozza di trattato concordata dai gruppi negoziali. Era d’accordo al 75%”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) “Unadi trattato ditraè stataal 75% ad“. Lo afferma il capo della delegazione russa ai colloqui con la parte, Vladimir Medinsky, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dichiarazione riportata dall’agenzia Tass. “Abbiamo intrattenuto a lungo intensi colloqui con la partesui termini della soluzione post-crisi. Questi negoziati – aggiunge Medinsky – si sono conclusi il 15quando abbiamo consegnato alla parteunadi trattatodai gruppi negoziali. Era d’accordo al 75%”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - ilFattoMolfetta : UN MONDO A COLORI: A MOLFETTA UNA MOSTRA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - universo_astro : RT @DomaniGiornale: ???? Medvedev insulta #Macron, #Scholz e #Draghi, in visita in queste ore a Kiev e in altre zone dell'#Ucraina: 'Mangia r… - gatta_pantera : RT @DomaniGiornale: ???? Medvedev insulta #Macron, #Scholz e #Draghi, in visita in queste ore a Kiev e in altre zone dell'#Ucraina: 'Mangia r… - DomaniGiornale : ???? Medvedev insulta #Macron, #Scholz e #Draghi, in visita in queste ore a Kiev e in altre zone dell'#Ucraina: 'Mang… -