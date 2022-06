Ultime Notizie – Conte | “Se Di Maio vuol fare partito ce lo dirà lui”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 giugno 2022) Die uscire dal M5S perun nuovo? “Non mi fate mettere nella testa altrui, questo ce lolui in queste ore“. Così il leader Cinque Stelle Giuseppereplicando a distanza alle critiche avanzate dal ministro degli Esteri al Movimeno dopo il flop alle amministrative. Nella campagna per le amministrative “ho messo la faccia dappertutto, so come assumermi la responsabilità quando si ha una leadership politica – sottolinea -. Credo che il M5S non abbia mai così discusso al proprio interno, le occasioni per parlare ci sono. Dipuò chiedere anche audizione: lo sentiremo, see venire a parlare, al Consiglio nazionale. Ci confronteremo in tutte le occasioni”. Quanto alle accuse di mancanza di democrazia interna, “a ...