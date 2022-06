Stefania Orlando, il pigiama non serve | Lo splendido risveglio “nature” (Di giovedì 16 giugno 2022) La sua bellezza la porta ad avere anche alcuni profili Instagram che la seguono come fan page. Ecco una foto che vi piacerà Una delle donne più conosciute della televisione italiana. Per via, evidentemente, della sua lunga carriera, iniziata negli anni ’90. Ma, ovviamente, per via della sua bravura e della sua bellezza. Stefania Orlando (web source)Non deve sorprendere che, ancora oggi, siano tante le pagine social dedicate a Stefania Orlando, che può vantare da sempre tanti beniamini. Lo scatto che vi proponiamo oggi proviene proprio da una di quelle pagine. Date un’occhiata, non ve ne pentirete… Oggi 55enne, Stefania Orlando, dopo aver debuttato negli anni novanta come valletta, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui “I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e ... Leggi su newstv (Di giovedì 16 giugno 2022) La sua bellezza la porta ad avere anche alcuni profili Instagram che la seguono come fan page. Ecco una foto che vi piacerà Una delle donne più conosciute della televisione italiana. Per via, evidentemente, della sua lunga carriera, iniziata negli anni ’90. Ma, ovviamente, per via della sua bravura e della sua bellezza.(web source)Non deve sorprendere che, ancora oggi, siano tante le pagine social dedicate a, che può vantare da sempre tanti beniamini. Lo scatto che vi proponiamo oggi proviene proprio da una di quelle pagine. Date un’occhiata, non ve ne pentirete… Oggi 55enne,, dopo aver debuttato negli anni novanta come valletta, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui “I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e ...

