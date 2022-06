Sospesa la rassegna “Sopra le righe”, Parciasepe: “Venuti meno i presupposti collaborativi” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Essendo venute meno le finalità e i presupposti collaborativi per cui era nata la rassegna di Cultura & Musica “Sopra le righe” organizzata dall’Associazione “Sabba de Nuce” con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, la Consulta degli Studenti, il patrocinio di varie istituzioni e numerosi sponsor, per la direzione artistica di Antonio Parciasepe, lo staff organizzativo comunica che la rassegna è Sospesa con effetto immediato. “Gli appuntamenti – si legge in una nota a firma del direttore artistico, Antonio Parciasepe – fissati fino al 30 giugno al Teatro San Vittorino, sono annullati e rinviati a nuove date e location. Si ringrazia il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Essendo venutele finalità e iper cui era nata ladi Cultura & Musica “le” organizzata dall’Associazione “Sabba de Nuce” con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, la Consulta degli Studenti, il patrocinio di varie istituzioni e numerosi sponsor, per la direzione artistica di Antonio, lo staff organizzativo comunica che lacon effetto immediato. “Gli appuntamenti – si legge in una nota a firma del direttore artistico, Antonio– fissati fino al 30 giugno al Teatro San Vittorino, sono annullati e rinviati a nuove date e location. Si ringrazia il ...

