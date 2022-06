Sonantic, la startup che ha “ridato” la voce a Val Kilmer, è stata acquisita da Spotify?? (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Un decollo perfetto. Dopo aver riempito le pagine delle testate di cinema per essere stata la startup che, grazie all'Intelligenza Artificiale, ha permesso ad un impossibilitato Val Kilmer di fare il pieno al botteghino con “Top Gun: Mavericks”, Sonantic è stata acquisita da Spotify, big che si occupa di streaming musicale (ma anche di podcast e audiolibri). L'Intelligenza Artificiale di Sonantic potrebbe tornare utile a Spotify nel podcasting per sviluppare strumenti che i creator potrebbero utilizzare, sia per semplificare l'attività di produzione di podcast, sia per pensare a nuove soluzioni per interagire con il loro pubblico. “In Spotify - fa sapere la società - abbiamo identificato diverse potenziali ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Un decollo perfetto. Dopo aver riempito le pagine delle testate di cinema per esserelache, grazie all'Intelligenza Artificiale, ha permesso ad un impossibilitato Valdi fare il pieno al botteghino con “Top Gun: Mavericks”,da, big che si occupa di streaming musicale (ma anche di podcast e audiolibri). L'Intelligenza Artificiale dipotrebbe tornare utile anel podcasting per sviluppare strumenti che i creator potrebbero utilizzare, sia per semplificare l'attività di produzione di podcast, sia per pensare a nuove soluzioni per interagire con il loro pubblico. “In- fa sapere la società - abbiamo identificato diverse potenziali ...

