Silvana De Mari condannata per diffamazione: aveva detto che il movimento LGBT "diffonde la pedofilia" (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo aveva scritto sul suo blog e lo aveva confermato anche davanti ai giudici durante le udienze del processo. Ora, però, anche la Corte d'Appello di Torino ha deciso di condannare – confermando quanto già deciso in primo grado – Silvana De Mari per diffamazione nei confronti della comunità LGBT. Sono state ritenute, dunque, omofobe quelle frasi pubblicate nel 2017 dalla scrittrice. Parole in cui si mettevano sullo stesso piano l'omosessualità e la diffusione della pedofilia, facendo riferimento al lavoro di alcuni attivisti in difesa dei diritti LGBT. Silvana De Mari condannata per le frasi omofobe contro la comunità LGBT La frase al centro della denuncia – e che ora ha portato alla ...

