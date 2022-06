Siccità: stop acqua in 125 comuni, scatta il razionamento (Di giovedì 16 giugno 2022) Non è solo il caldo anomalo a creare problemi in Italia, nel Nord soprattutto, ma anche e soprattutto la Siccità. Tanto che oltre un centinaio di comuni della zona del Po rischia seriamente, nelle prossime settimane, il razionamento dell’acqua. La richiesta arriva da Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende che distribuiscono l’acqua potabile, per evitare l’aggravarsi della penuria e le ripercussioni sugli allevamenti e l’agricoltura. Per alcuni comuni si chiede la sospensione dell’acqua nelle ore notturne. L’emergenza La neve sulle Alpi è esaurita, i laghi sono ai minimi storici e la temperatura è più alta di 2 gradi rispetto alle medie stagionali, dopo una primavera in cui ha piovuto pochissimo. In alcune aree l’irrigazione è stata sospesa o regolata, come ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Non è solo il caldo anomalo a creare problemi in Italia, nel Nord soprattutto, ma anche e soprattutto la. Tanto che oltre un centinaio didella zona del Po rischia seriamente, nelle prossime settimane, ildell’. La richiesta arriva da Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende che distribuiscono l’potabile, per evitare l’aggravarsi della penuria e le ripercussioni sugli allevamenti e l’agricoltura. Per alcunisi chiede la sospensione dell’nelle ore notturne. L’emergenza La neve sulle Alpi è esaurita, i laghi sono ai minimi storici e la temperatura è più alta di 2 gradi rispetto alle medie stagionali, dopo una primavera in cui ha piovuto pochissimo. In alcune aree l’irrigazione è stata sospesa o regolata, come ...

