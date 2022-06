Razzismo in vendita. La fabbrica cinese di videomessaggi xenofobi in Africa (Di giovedì 16 giugno 2022) “Razzismo in vendita” è il titolo dell’ultima inchiesta della Bbc Africa sull’industria cinese di video-messaggi personalizzati che sminuiscono la popolazione Africana. Questa scandalosa industria commercializza brevissime clip girate in Africa, il più delle volte su bambini, che sono vendute a persone e imprese. Uomini Africani senza magliette che si augurano che il Covid sia contenuto nel complesso residenziali del distretto Putuo a Shanghai, o gruppi di ragazzi Africani che ballano e cantano in cinese, con cartelli in cui si legge “sono un mostro nero”, “sono il diavolo nero” o “ho un coefficiente intellettuale basso”. I video durano circa 30 secondi e sono diventati famosi tra il 2018 e il 2020 nella piattaforma social Douyin, la ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) “in” è il titolo dell’ultima inchiesta della Bbcsull’industriadi video-messaggi personalizzati che sminuiscono la popolazionena. Questa scandalosa industria commercializza brevissime clip girate in, il più delle volte su bambini, che sono vendute a persone e imprese. Uominini senza magliette che si augurano che il Covid sia contenuto nel complesso residenziali del distretto Putuo a Shanghai, o gruppi di ragazzini che ballano e cantano in, con cartelli in cui si legge “sono un mostro nero”, “sono il diavolo nero” o “ho un coefficiente intellettuale basso”. I video durano circa 30 secondi e sono diventati famosi tra il 2018 e il 2020 nella piattaforma social Douyin, la ...

