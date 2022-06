Polveri sottili, l’Oms rivede le linee guida: ora rischiano tutti, ma non allo stesso modo (Di giovedì 16 giugno 2022) Alcuni mesi fa, più precisamente il 22 settembre 2021, la Oms ha aggiornato le linee guida sulla qualità dell’aria, che risalivano al 2005. Il valore soglia per la tutela della salute attribuito alle Polveri sottili PM 2.5 è stato dimezzato, passando da una media/anno di 10 a 5 microgrammi/metrocubo, mentre quello delle PM 10 ridotto di un terzo, da 20 a 15 microgrammi/metrocubo. Questo significa che nel mondo la popolazione a rischio, perché sopra soglia, è passata rispettivamente dal 4% al 97% e dal 15% all’81%, di fatto globalizzandosi. Nel mondo sono circa 7 milioni le morti attribuibili all’intero inquinamento atmosferico. Limitandoci alle sole PM 2.5, un buon tracciante dell’inquinamento atmosferico totale, le morti premature/anno attribuite a quest’ultime e calcolate per l’Europa (UE-27) sono oltre 300 mila, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Alcuni mesi fa, più precisamente il 22 settembre 2021, la Oms ha aggiornato lesulla qualità dell’aria, che risalivano al 2005. Il valore soglia per la tutela della salute attribuito allePM 2.5 è stato dimezzato, passando da una media/anno di 10 a 5 microgrammi/metrocubo, mentre quello delle PM 10 ridotto di un terzo, da 20 a 15 microgrammi/metrocubo. Questo significa che nel mondo la popolazione a rischio, perché sopra soglia, è passata rispettivamente dal 4% al 97% e dal 15% all’81%, di fatto globalizzandosi. Nel mondo sono circa 7 milioni le morti attribuibili all’intero inquinamento atmosferico. Limitandoci alle sole PM 2.5, un buon tracciante dell’inquinamento atmosferico totale, le morti premature/anno attribuite a quest’ultime e calcolate per l’Europa (UE-27) sono oltre 300 mila, di ...

