Omicidio Cerciello Rega, i giudici: “Azione abnorme” di Elder Finnegan Lee, Natale Hjorth un “organizzatore e aizzatore” (Di giovedì 16 giugno 2022) Finnegan Lee Elder è il ragazzo che ha ucciso il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. Gabriele Natale Hjort, complice dell’Omicidio, è colui che ha condiviso il “complessivo disegno criminoso” ricoprendo il ruolo di “organizzatore” e “aizzatore” dell’amico. Queste le motivazioni dei giudici della Corte di assise di Appello di Roma con cui lo scorso 17 Marzo hanno ridotto a 24 e 22 anni le condanne per i due americani artefici della morte del Carabiniere. “Elder aveva la piena contezza del significato della parola “Carabinieri” più volte pronunciata sia da Cerciello e Varriale”. Per i magistrati l’imputato “ha deliberatamente perdurato nella propria Azione aggressiva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022)Leeè il ragazzo che ha ucciso il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario. GabrieleHjort, complice dell’, è colui che ha condiviso il “complessivo disegno criminoso” ricoprendo il ruolo di “” e “” dell’amico. Queste le motivazioni deidella Corte di assise di Appello di Roma con cui lo scorso 17 Marzo hanno ridotto a 24 e 22 anni le condanne per i due americani artefici della morte del Carabiniere. “aveva la piena contezza del significato della parola “Carabinieri” più volte pronunciata sia dae Varriale”. Per i magistrati l’imputato “ha deliberatamente perdurato nella propriaaggressiva ...

Pubblicità

CorriereCitta : Omicidio Cerciello Rega, i giudici: “Azione abnorme” di Elder Finnegan Lee, Natale Hjorth un “organizzatore e aizza… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Cerciello Rega, i giudici: “Elder compì azione abnorme, Hjorth fu aizzatore” - PorroPaola : RT @RaiNews: Le motivazioni dei giudici della Corte di assise di appello di Roma per la sentenza con cui hanno ridotto le condanne per i du… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Le motivazioni dei giudici della Corte di assise di appello di Roma per la sentenza con cui hanno ridotto le condanne per i du… - SkyTG24 : Omicidio Cerciello Rega, i giudici: “Elder compì azione abnorme, Hjorth fu aizzatore” -